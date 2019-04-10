Kahramanmaraş’ta belediye başkanları mazbatalarını aldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı ve merkez 2 ilçe belediye başkanı düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Kahramanmaraş Adalet Sarayı toplantı salonunda yapılan törende, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçilen Hanefi Mahçiçek ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığına tekrar getirilen Necati Okay sırasıyla mazbatalarını teslim aldı.

Mazbata töreninin ardından Büyükşehir Belediyesinde devir teslim töreni düzenlenecek.



