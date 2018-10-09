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Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 23:58 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga

Kahramanmaraş'ta internet kafede gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'deki bir internet kafenin önünde Muhammet R. (22) ile Hayati S. (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hayati S. taşıdığı bıçakla Muhammet R'yi bacağından yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Muhammet R'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından asayiş ekipleri kaçan şüpheliyi kavgada kullandığı suç aleti bıçakla beraber yakaladı.

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bıçaklama Kahramanmaraş kavga

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