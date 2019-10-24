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Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 21:56 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Dulkadiroğlu ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde kardeş oldukları öğrenilen Murat (25) ve Mehmet Aslan (23) ile henüz kimlikleri belirlenemeyen bir grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda, Murat ve Mehmet Aslan bıçakla yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Asayiş ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
asayiş Kahramanmaraş kavga

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