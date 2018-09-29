Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavgaya 2 tutuklama

Mustafa KANLI/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, düğün salonunda 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Olay, geçen Perşembe günü Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün salonunda husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Osman A., Yasin A., Fatih T. ve Mehmet Can P. bıçakla yaralandı. Kavganın ardından otomobille kaçtığı saptanan Fedakar A. ile oğulları Cengiz A. ve Cemil A. gizlendikleri Bulanık Mahallesi'nde polisin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan baba ve 2 oğlu emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünün geçirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan baba Fedakar A. adli kontrol şartıyla salıverilirken, çocukları Cengiz ve Cemil A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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