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Kahramanmaraş'ta bin 800 kilo kaçak balık ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 19:23 | Son Güncelleme

Şüphelilere 15 bin lira para cezası verildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kaçak avlanan bin 800 kilogram balık ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine M.B'nin kullandığını 46 KT 140 plakalı hafif ticari araç ile A.T idaresindeki 33 DAV 92 plakalı minibüsü durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada kaçak avlanan bin 800 kilogram sazan ve yayın balığı bulundu.

Pazarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından şüphelilere 15 bin lira para cezası uygulandı.

Ele geçirilen balıkların imha edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
avlanma kaçak Kahramanmaraş Pazarcık

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