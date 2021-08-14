Kahramanmaraş'ta bir yangın söndürme uçağı düştü

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı düştü.

AA'nın haberine göre bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta bugün DHA'nın haberine göre yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkmıştı.

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyordu.

Onikişubat ilçesinin Ilıca Mahallesi'ndeki Almalı mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıkması üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nce 10 arazöz ile 100 yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Ekipler alevleri kontrol etmeye çalışırken söndürme çalışmalarına bir uçak ile iki helikopter de havadan destek veriyordu.

