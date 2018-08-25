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Kahramanmaraş'ta çaldı, Adana'da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 09:36 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'tan servis minibüsü çalan S.

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA) Kahramanmaraş'tan servis minibüsü çalan S. A. (17), Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayınca 20 kilometre süren kovalamacayla yakalandı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nin yakınında uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 46 S 0410 plakalı servis minibüsünü durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüs kaçınca, kovalamaca başladı. TAG Otoyolu'ndan D-400 Karayolu'na geçen minibüsün peşine bölgedeki asayiş ekipleri de sevk edildi. Yolu kapatan polislerin üzerine minibüsü süren şüpheli, kaçmaya devam etti. Yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta polislerin İncirlik kavşağında önünü kesmesi üzerine minibüsü durduran şüpheli, bu kez de araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Minibüsten fazla uzaklaşamayan şüpheli etrafını çeviren polislerce yakalandı. Şüpheli, polise verdiği ilk ifadede Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki evinden kaçıp, minibüsü de yine orada çaldığı itiraf etti. ÜZERİNDEN SADECE FLAŞ BELLEK ÇIKTI Yaptıkları aramada şüphelinin üzerinde kimlik, telefon ya da paraya rastlamayan polisler, sadece bir çakmak ile flaş bellek buldu. Flaş belleğe incelenmek üzere el konulurken, polislerin telefon ile ulaştığı minibüsün sahibi ise aracı şoföre bıraktığını, çalındığından haberinin olmadığını söyledi. Şüpheli ve çaldığı minibüs, yapılan incelemenin ardından İncirlik Polis Merkezi'ne götürüldü.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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