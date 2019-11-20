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Kahramanmaraş'ta caminin yardım sandığını çalanlar tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 13:58 | Son Güncelleme

Hırsızlık anı caminin güvenlik kamerasına yansıdı

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bir caminin yardım sandığını çaldığı iddia edilen iki kişi tutuklandı.

İlçeye bağlı Doğukent Mahallesi'ndeki Doğukent Camisi'nin imamı Fatih Balbaba, 15 Kasım'da sabah camiye geldiğinde, yardım sandığının içindeki paraların alındığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin Ümit T. (18) ile Alaaddin K. (19) olduğunu belirledi.

Ekipler, hırsızlık suçundan kayıtları olduğu tespit edilen şüphelileri ikametlerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, caminin güvenlik kamerası görüntülerinde de zanlıların yardım sandığını taşıma ve açma anları yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
cami hırsızlık Kahramanmaraş

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