Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta jandarma tarafından düzenlenen ‘huzur ve güven’ uygulamasında çeşitli suçlardan dolayı aranan 17 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamada 12 bin 601 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Uygulamada 279 umuma açık yer, 158 okul ve çevresi kontrol edildi. Uygulama çerçevesinde trafik kontrollerinde 3 bin 176 araç kontrol edildi. 51 araca toplamda 27 bin 869 lira cezai işlem uygulanırken, 19 araç trafikten men edildi.

Uygulamalarda kaçak ağaç ile uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Uygulama sonunda aranan 17 kişi yakalanırken, 8 kişi hakkında adli tahkikata başlatıldı.

