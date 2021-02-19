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Kahramanmaraş’ta çevre temizliği

19.02.2021 13:25 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta çevre temizliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelindeki cadde, bulvar ve arterleri çevre kirliliğine neden olan atıklardan arındırıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelindeki cadde, bulvar ve arterleri çevre kirliliğine neden olan atıklardan arındırıyor. Çalışmalarla, atıklar toplanılarak bertaraf ediliyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadele çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında, cadde, meydan ve bulvarlar başta olmak üzere arterlere atılarak çevre kirliliğine neden olan atıklar toplanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki iş makineleri ve personeller tarafından toplanılan onlarca türden atık bertaraf ediliyor. Şehir genelinde süren çalışmalarda ekiplerin adresi, Boğaziçi, Arslanbey, Kuzey Çevre Yolu güzergâhları oldu.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan şehir genelinde sürdürülen çalışmalarla ilgili, “Her yıl çevre kirliliği nedeniyle başıboş arazilerden ve arterlerimizden topladığımız tonlarca atığı bertaraf ediyoruz. Yaptığımız çalışmalar kadar, vatandaşlarımızın çevre hassasiyeti de Kahramanmaraş’ımızın doğasının ve ikliminin korunması adına önem taşıyor” ifadeleri kullandı.

Kahramanmaraş’ta çevre temizliği

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