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Kahramanmaraş’ta cezaevi firarisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 19:15 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta park polisinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın 10 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı.Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Ekibi, Trabzon Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği 46 yaşındaki Kemal D.

Kahramanmaraş’ta cezaevi firarisi yakalandı

Kahramanmaraş’ta park polisinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın 10 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı.
Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Ekibi, Trabzon Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği 46 yaşındaki Kemal D. isimli şahsı durdurdu. Şahsın yapılan GBT sorgusunda çok sayıda suç kaydı olduğu, 10 yıl 8 ay 15 gün kesin hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli şahsın, Malatya mahkemesince hakkında uyuşturucu ticareti ve hükümlünün kaçması suçlarından toplamda 6 dosyadan arandığı belirlendi.
Gözaltına alınan Kemal D., Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahıslar büro amirliği ekipleri tarafından sevk edildiği Kahramanmaraş Adliyesinde, tevkif olarak Aksu Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş’ta cezaevi firarisi yakalandı

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