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Kahramanmaraş'ta CHP'nin aday tanıtım toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.02.2019 19:29 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: - "Bu millet, dünyanın gözünü diktiği bu topraklarda bin yıldır bir arada yaşıyorsa ve bu topraklarda gözü olanlara bu toprakları dar ediyorsa bunu milli birliğimize, beraberliğimize borçluyuz"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Bu millet, dünyanın gözünü diktiği bu topraklarda bin yıldır bir arada yaşıyorsa ve bu topraklarda gözü olanlara bu toprakları dar ediyorsa bunu milli birliğimize, beraberliğimize borçluyuz." dedi.

Altay, partisince Kahramanmaraş'ta düzenlenen belediye başkan adayı tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'nın en güzel, en pürüzsüz ve en sorunsuz vücut bulduğu yerin Kahramanmaraş olduğunu belirtti.

Türkiye'nin değişik illerinde ufak tefek pürüzler bulunduğunu dile getiren Altay, şimdi yerel siyaset zamanı olduğunu, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kimin ne yaptığını milletin gördüğüne ifade eden Altay, "Milleti ben siyasetçi bakımından bir MR cihazına benzetirim. Millet bir MR cihazıdır. Siyasetçi içine girdiği zaman içini dışını, niyetini, enini boyunu her şeyini görür." dedi.

Ayrılıkları bir fenalık ve olumsuzluk olarak görmemek gerektiğini vurgulayan Altay, ayrılıkların zenginlik gibi görülmesi halinde ise Kahramanmaraş olarak, Türkiye olarak hep birlikte huzur, refah ve mutluluğa kavuşulacağını dile getirdi.

Siyasetin 3 amacının bulunduğunu bunun da milletin huzuru, refahı ve mutluluğu olduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Siyasette bu üçü varsa siyaset görevini yapıyor demektir. Bu yoksa siyaset mekanizmasında sıkıntı var demektir. Aynı bayrağın altında, aynı geminin içinde, aynı kadere inanmış 82 milyonuz. 82 milyona yönelik siyasi partilerin görüşleri, düşünceleri ve Türkiye'ye çizdikleri istikametler farklı olabilir. Ama inançları siyasetin malzemesi yapmak ayıptır, günahtır. Etnik aidiyeti siyasetin malzemesi yapmak ayıptır. Yerliliği ve milliliği siyasetin malzemesi yapmak ayıptır. Doğru değildir. Milleti ayrıştırmak günahtır. Bu millet, dünyanın gözünü diktiği bu topraklarda bin yıldır bir arada yaşıyorsa ve bu topraklarda gözü olanlara bu toprakları dar ediyorsa bunu milli birliğimize, beraberliğimize borçluyuz."

Altay, bu coğrafyada ve bu vilayette yaşayan herkesi aynı bayrağın altında, aynı geminin içinde, ayın kaderin yolcuları görerek siyasetlerine devam edeceklerini söyledi.

Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Öztunç ve ilçe adaylarının konuşmasının ardından, adayların tanıtımı yapıldı.

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