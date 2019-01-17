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Kahramanmaraş'ta çığ düştü: 1 kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 18:32 | Son Güncelleme

Çağlayancerit ilçesinin kırsal Akdere Mahallesi Keklicek mevkisinde bir kişinin üzerine çığ düştü - Bölgeye sevk edilen AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri ile yaklaşık 100 kişi, kar nedeniyle yolu kapalı olan bölgeye iş makinesi yardımıyla ulaşmaya çalışıyor

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde çığ altında kaldığı belirtilen kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, kırsal Akdere Mahallesi Keklicek mevkisinde yaşayan Bayram Sakallı'nın üzerine, evinin su hattını kontrol etmeye gittiği sırada çığ düştü.

Oğlunun ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kar nedeniyle kapalı olan mahalle yolu da iş makinesiyle açılmaya çalışıyor.

Yaklaşık 100 kişi de kurtarma çalışmalarına katılmak üzere, kazma ve küreklerle yaya olarak iş makinesinin ardından bölgeye ilerliyor.

Çağlayancerit Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak'ın da kurtarma çalışmaları için bölgeye hareket ettiği öğrenildi.

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çığ Kahramanmaraş ölüm

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