Kahramanmaraş'ta cinayet

Kahramanmaraş'ta, nişanlısı olduğu ileri sürdüğü kadının eski kocasını öldüren kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, A.A. (45) otomobille Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda seyir halindeyken nişanlısı olduğunu ileri sürdüğü S.İ'nin ayrıldığı eşi İbrahim Doğan (35) ile karşılaştı.
Otomobilinden inen A.A. 46 NR 553 plakalı otomobilde bulunan Doğan'a av tüfeğiyle ateş açtı. Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti.
A.A, o sırada olay yerinden geçen polis ekiplerince gözaltına alındı. A.A. ile Doğan arasında husumet olduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen Doğan'ın yakınları göz yaşlarını tutamadı.
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