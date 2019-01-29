Kahramanmaraş'ta cinayet

Kahramanmaraş'ta bir kişi ablasından boşanmak isteyen eniştesini bıçaklayarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mahallesi'nde Fatih A. (24), ablasından boşanmak isteyen eniştesi İdris Avcı (28) ile konuşmak için buluştu.
Bir süre devam eden konuşmanın ardından çıkan tartışma sonucu Fatih A, eniştesini sırtından yaralayıp olay yerinden kaçtı.
112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan İdris Avcı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan Fatih A, polis ekiplerince yakalandı.
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