Kahramanmaraş'ta cinayet hükümlüsü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hakkında 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Elbistan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2006'da Dudu Arslan'ı öldürmekten 22 yıl, ateşli silah bulundurmaktan ise 2 yıl 7 ay olmak üzere 24 yıl 7 hapis cezasına çarptırılan Mesut S'nin (32), Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

Mesut S, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

