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Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 11:57 | Son Güncelleme

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, DHA)- 29 EKİM Cumhuriyet Bayramı, Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, DHA)- 29 EKİM Cumhuriyet Bayramı, Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.
Kutlamalar; Kahramanmaraş Valisi Vahdetin Özkan'ın AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç ve Mehmet Cihat Sezal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Uğur Bülent Acarbay ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile birlikte tebrikleri kabul etmesi ile başladı. Tebriklerin ardından Trabzon Bulvarı'ndaki kutlamalara geçildi ve Vali Özkan, Tuğgeneral Uğur Bülent Acarbay ve Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'la beraber halkın bayramı kutladı.
Törende konuşan Vali Vahdetin Özkan, Cumhuriyet'in, Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adı olduğunu belirterek, şöyle dedi:
"Bizi millet olarak bir arada tutan cumhuriyet misakının temelini, tüm insanlarımızın eşitliği ve özgürlüğü fikri oluşturmaktadır. Cumhuriyet ırk, dil, din, inanç, cinsiyet farkı gözetmeksizin her Türk vatandaşının ortak varlığıdır. Cumhuriyet, memleketin dört bir yanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kahraman Anadolu halkının tüm imkânsızlıklara rağmen olağanüstü bir gayret ve fedakârlığı ile başlattığı mücadelenin destansı bir sonucudur."
Özkan'ın konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu. Halk oyunları gösterilerinin de yer aldığı kutlamalar, tören geçişi ile sona erdi.

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Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandıKahramanmaraş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandıKahramanmaraş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandıKahramanmaraş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

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