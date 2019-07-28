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Kahramanmaraş’ta dağlık alanda çıkan yangın söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 14:43 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi’nde sabah saatlerinde dağlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kahramanmaraş’ta dağlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde dağlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi’nde sabah saatlerinde dağlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Karayoluna uzak bir noktada bulunan alandan çıkan dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 30 yangın işçisi ve 1 helikopter ile yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında ağırlıklı olarak mera alanının yandığı ve 1 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta dağlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş’ta dağlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş’ta dağlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş’ta dağlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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