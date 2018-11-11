Kahramanmaraş'ta damat dehşeti: 3 ölü (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kahramanmaraş'ta, boşanmak isteyen eşi Sibel Akpınar ile kayınpederi Ali ve kayınvalidesi Pakize Çiftçi'yi av tüfeğiyle vurarak, öldüren Ramazan Akpınar'ın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusu tamamlandı. Emniyette suçunu itiraf eden Akpınar, işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Ramazan Akpınar, hastanede kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
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