Kahramanmaraş'ta damat dehşeti: 3 ölü (3)

TUTUKLANDI
Kahramanmaraş'ta, boşanmak isteyen eşi Sibel Akpınar ile kayınpederi Ali ve kayınvalidesi Pakize Çiftçi'yi av tüfeğiyle vurarak öldüren Ramazan Akpınar, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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