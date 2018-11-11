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Kahramanmaraş'ta damat dehşeti: 3 ölü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2018 23:21 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Kahramanmaraş'ta, boşanmak isteyen eşi Sibel Akpınar ile kayınpederi Ali ve kayınvalidesi Pakize Çiftçi'yi av tüfeğiyle vurarak öldüren Ramazan Akpınar, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

TUTUKLANDI
Kahramanmaraş'ta, boşanmak isteyen eşi Sibel Akpınar ile kayınpederi Ali ve kayınvalidesi Pakize Çiftçi'yi av tüfeğiyle vurarak öldüren Ramazan Akpınar, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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