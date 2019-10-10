Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgütle bağlantılıları olduğu değerlendirilen kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda A.Z. ve M.C. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.C. tutuklandı, A.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

