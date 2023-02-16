Kahramanmaraş'ta depremde yaşanan panik ve bir binanın yıkılma anı kamerada
Mynet Haber
37 dakika önce
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Kahramanmaraş depreminde yaşanan felaketi anlatan yeni görüntüler kameraya yansıdı. Asrın felaketinde gündüz yaşanan ikinci depremde benzinlik istasyonunda yaşanan korku ve panikle bir evin yakılma görüntüleri ortaya çıktı.
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