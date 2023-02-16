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Kahramanmaraş'ta depremde yaşanan panik ve bir binanın yıkılma anı kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

37 dakika önce

Kahramanmaraş depreminde yaşanan felaketi anlatan yeni görüntüler kameraya yansıdı. Asrın felaketinde gündüz yaşanan ikinci depremde benzinlik istasyonunda yaşanan korku ve panikle bir evin yakılma görüntüleri ortaya çıktı.

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