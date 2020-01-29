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Kahramanmaraş'ta depremzedelere yardım kampanyasına vatandaşlar da destek veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 16:56 | Son Güncelleme

İlkokul öğrencisi Yusuf Çevik, ailesinin karne ödülü olarak verdiği parayı, kanser tedavisi gören 65 yaşındaki Servet Aslan da geçimini sağlamak için ördüğü lifleri, kampanyada kullanılmak üzere yetkililere verdi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderilmek üzere başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlardan da destek geliyor.

İlkokulda okuyan 10 yaşındaki Yusuf Çevik, ailesinin karne ödülü olarak verdiği parayı, kanser tedavisi gören 65 yaşındaki Servet Aslan da geçimini sağlamak için ördüğü lifleri, kampanyada kullanılmak üzere verdi.

Elbistan Belediyesi ve STK'lerin yapmış oldukları çağrının ardından vatandaşlar depremzedeler için oluşturulan yardım kampanyasına desteğe koştu.

Kent merkezinde kurulan yardım standında gelen 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Yusuf Çevik, takdir belgesi almasından dolayı ailesinin ödül olarak verdiği parayı depremzedelere bağışlayarak, şunları söyledi:

"Ailemin ödül olarak verdiği parayı harcamak yerine depremden etkilenen insanların kullanmaları için göndermeyi tercih ettim. Orada yaşananları televizyonlardan izledim, çok etkilendim. Elazığ ve Malatya'da kardeşlerimiz zor şartlar altındayken bu parayı kendim için kullanamazdım. Ailemden izin alarak buraya geldim ve harçlığımı depremzedelere göndermek için görevlilere teslim ettim."

Geçimini sağlamak için örüp sattığı lifleri depremzedelere gönderilmek üzere yetkililere teslim eden 65 yaşındaki Servet Aslan ise, "Kanser tedavisi görüyorum. Deprem bölgesinde yaşananlar beni çok etkiledi. Televizyonlarda izlediğimde sürekli ağlıyorum. Yardım haberini duyduğumda geçimimi sağlamak için örüp sattığım lifleri getirerek oradaki vatandaşlarımıza destek olmak istedim. Elimden gelen budur. Ben de böyle bir katkıda bulunmak istedim. Allah yardımcıları olsun." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Elazığ Elbistan Malatya yardım tırı

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