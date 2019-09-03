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Kahramanmaraş'ta dolandırıcılık zanlısı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 11:15 | Son Güncelleme

Kendisini polis olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı

Sivas'ta kendisini polis olarak tanıtarak emekli bir kadını dolandırdığı belirlenen şüpheli Kahramanmaraş'ta yakalandı.

Şükrü A, Sivas'ta, telefonda kendisini "polis" olarak tanıttığı Hülya K'den, "kimlik bilgilerinin bir suç örgütü tarafından kuyumcu soygununda kullanıldığını ifade ederek, olayı aydınlatmak için evindeki ziynet eşyalarını söylediği yere bırakmasını" istedi. Bunun üzerine Hülya K. 60 bin lira değerindeki bilezik, bileklik, çeyrek altın, kolye, yüzük gibi ziynet eşyalarını Şükrü A'nın belirttiği noktaya bıraktı.

Şükrü A'ya daha sonra telefonla ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan Hülya K. polise başvurdu.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hülya K'nin altınları bıraktığı yerin çevresindeki güvenlik ve MOBESE kameralarının kayıtlarını inceledi ve şüpheli Şükrü A'nın bir ticari taksiye binerek Kahramanmaraş'a doğru gittiğini tespit etti.

Sivas ve Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları koordineli çalışma sonucu şüphelinin içerisinde bulunduğu araç, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu.

Polis, Şükrü A. ve araç sürücüsünü gözaltına alındı.

Zanlının buradaki işlemlerinin ardından Sivas'a götürüleceği öğrenildi.

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dolandırıcılık Kahramanmaraş polis olarak tanıtan

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