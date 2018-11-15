Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir sürücüye "drift" yaptığı için 5 bin 10 lira, ışık ihlali nedeniyle 235 lira cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, MOBESE kamerasından Hacı Esat Efendi Caddesi'nde bir otomobil ile drift yapıldığını tespit etti.

Polisler, drift yapan M.C'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Sürücüye drift yapmaktan 5 bin 10 lira, ışık ihlalinden 235 lira ceza verildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, araç trafikten iki ay men edildi.

