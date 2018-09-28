Kahramanmaraş'ta düğünde bıçaklı kavga: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta bir düğün salonunda, amca ve yeğenleri arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda, aralarında husumet olduğu belirtilen amca ile yeğenleri arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine amca Osman A. ile Yasin A, Fatih T. ve Mehmet Can P. bıçakla yaralandı.
Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan amca Osman A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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