Kahramanmaraş'ta düğünde havaya ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düğünde havaya ateş edilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Göksun ilçesine bağlı Büyükkızılcık Mahallesi'nde düğünde havaya rastgele ateş edildi.
Bu sırada alanda bulunan Hüsne Kurt (47) ile kucağındaki torunu 1 yaşındaki Furkan Arman Kurt yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan Hüsne Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan bebeğin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Jandarma ekipleri, havaya ateş ettiği iddiasıyla Sinan G'yi (23) gözaltına aldı.
Türkiye'ye destek veren Çin'den ABD'ye misilleme
Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank
Trump kendi ülkesini tehdit etti! 'Eğer azledilirsem...'
Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler
Bu nasıl kalabalık? Kuyruğun sonu gözükmüyor!
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!
Dünya bunu konuşuyor! Gerçek halini gören gözlerine inanamıyor
Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!
Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var
Facebook ve Twitter yüzlerce hesabı sildi!
Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki
Okuyucu Yorumları 0 yorum