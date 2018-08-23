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Kahramanmaraş'ta düğünde havaya ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 19:15 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta düğünde havaya ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düğünde havaya ateş edilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Göksun ilçesine bağlı Büyükkızılcık Mahallesi'nde düğünde havaya rastgele ateş edildi.

Bu sırada alanda bulunan Hüsne Kurt (47) ile kucağındaki torunu 1 yaşındaki Furkan Arman Kurt yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan Hüsne Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan bebeğin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri, havaya ateş ettiği iddiasıyla Sinan G'yi (23) gözaltına aldı.

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