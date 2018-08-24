Kahramanmaraş'ta düğünde havaya ateş açılması

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düğünde tabancayla havaya ateş açılması sonucu vücuduna mermi isabet eden babaannenin ölümüne, torunun da yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Büyükkızılcık Mahallesi'nde 22 Ağustos'ta, düğünde havaya rastgele ateş edilmesi sonucu vücuduna mermi isabet etmesi sonucu ölen Hüsne Kurt (47) ile kucağındaki torunu 1 yaşındaki Furkan Arman Kurt'un yaralanmasının ardından gözaltına alınan Sinan G'nin (23) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Sinan G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bu arada zanlının Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş olduğu belirtildi.
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