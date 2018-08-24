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Kahramanmaraş'ta düğünde havaya ateş açılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 22:58 | Son Güncelleme

Bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan olayla ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düğünde tabancayla havaya ateş açılması sonucu vücuduna mermi isabet eden babaannenin ölümüne, torunun da yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Büyükkızılcık Mahallesi'nde 22 Ağustos'ta, düğünde havaya rastgele ateş edilmesi sonucu vücuduna mermi isabet etmesi sonucu ölen Hüsne Kurt (47) ile kucağındaki torunu 1 yaşındaki Furkan Arman Kurt'un yaralanmasının ardından gözaltına alınan Sinan G'nin (23) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Sinan G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada zanlının Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
asker Kahramanmaraş tutuklama

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