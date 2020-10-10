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Kahramanmaraş’ta dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 15:34 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, Andırın İlçesinde bu sabah başlayan yangın ise halen devam ediyor.Onikişubat ilçesine bağlı Çevrepınar (Köşürge) Musalar mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, Andırın İlçesinde bu sabah başlayan yangın ise halen devam ediyor.
Onikişubat ilçesine bağlı Çevrepınar (Köşürge) Musalar mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gece boyunca müdahale etti. Yangının olduğu bölgenin çok sarp olması ve gece şartlarıyla rüzgarın da etkisiyle geniş alanlara sıçrayan yangına çevre illerden takviye edilen arozöz, yaklaşık 150 personelle sabaha kadar müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarında hava araçlarının ve itfaiye timlerinin de destek verdiği yangın 21 saat aradan sonra kontrol altına alındı. Yangında 350 dekar 35 hektar orman zarar gördü, birçok bölge ise küle döndü.
Konya, Mersin, Malatya, Adıyaman ve Adana’dan takviye gönderilen ekiplerin de destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da yardım ettiler. Ayrıca itfaiyeden 20 personel ve 5 araçla havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.
Andırın ilçesi Kuzgun mevkiinde çıkan yangında ise söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından müdahale edilen yangında yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

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