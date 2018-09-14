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Kahramanmaraş'ta 'Dünyanın en büyük dondurma topu rekoru'

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 22:27 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi'nin aralarında Alpedo'nun da bulunduğu dondurma firmalarıyla organize ettiği 2'nci Uluslararası Dondurma Kültür ve Sanat Festivali, 2 ton ağırlığındaki 'Dünyanın en büyük dondurma topu' rekoruyla başladı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi'nin aralarında Alpedo'nun da bulunduğu dondurma firmalarıyla organize ettiği 2'nci Uluslararası Dondurma Kültür ve Sanat Festivali, 2 ton ağırlığındaki 'Dünyanın en büyük dondurma topu' rekoruyla başladı. Rekorun tescillenmesinin ardından 2 tonluk külah dondurma, festivale katılanlara ikram edildi.

Festival, Müftülük Meydanı'ndan hareket eden kortej yürüyüşüyle başladı. Valilik önündeki festival alanında son bulan yürüyüşün ardından kesilen kurdele ile festivalin açılışı yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kahramanmaraş Vali Vekili Bayram Öz, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilli İmran Kılıç ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bekir Kılıç birer konuşma yaptı. Daha sonra festivale katkı veren dondurma firmalarının sahiplerine plaket takdim edildi.

2 TONLUK KÜLAH DONDURMA

Programın devamında Dünya Erkek Rekorları kapsamında festivale katılan dondurma firmalarınca yapılan 2 ton ağırlığında, 171 santimetre çapında 'Dünyanın en büyük dondurma topu' rekoru denemesi yapıldı. Vinç yardımıyla kamyondan çıkarılan 2 tonluk külah dondurma, Dünya Erkek Rekorları Rekor Tescil Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural tarafından tescillendi.

Rekorun kırılmasıyla birlikte dev dondurma, satırlarla kesilip külahlara konularak festivale katılanlara ikram edildi.

ALPEDO'DAN FESTİVALE ÖZEL ŞOV

Festivalde yer alan dondurma firmalarından Alpedo Kervanhan Dondurma, festivale özel şovlar hazırladı. Kortej yürüyüşüne yıllar önce kullanılan seyyar dondurma arabalarıyla katılan Alpedo Kervanhan Dondurmaları Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ve ekibi, stantlarında davetlilere özel dondurma şovları yaptı. Standı ziyaret edenlere dondurma ikram edilirken, dondurma ustalarının kaşıklarındaki dondurmaları almak hiç de kolay olmadı.

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