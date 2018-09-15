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Kahramanmaraş'ta 'Dünyanın en büyük dondurma topu rekoru' (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2018 09:30 | Son Güncelleme

FETTAH CAN SAHNE ALDI Kahramanmaraş 2'nci Dondurma Kültür ve Sanat Festivali'nin ilk günün devamında ünlü sanatçı Fettah Can sahne aldı.

FETTAH CAN SAHNE ALDI Kahramanmaraş 2'nci Dondurma Kültür ve Sanat Festivali'nin ilk günün devamında ünlü sanatçı Fettah Can sahne aldı. Müftülük Meydanı'nda gerçekleşen konserde Fettah Can, meydanı dolduran binlerce kişiye en güzel şarkılarını seslendirdi. Birçok parçasını hayranlarıyla birlikte söyleyen Fettah Can için konserin ilerleyen dakikalarında sahneye ünlü Maraş Dondurması getirildi. Can, çengele asılı dondurmayı balta ve satırla kesti. Konserin sonunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bekir Kılıç, Fettah Can'a çiçek verdi.

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