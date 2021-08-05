Kahramanmaraş'ta "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonrasında gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Necip Fazıl Mahallesi'nde, 46 D 3585 plakalı otomobilin sürücüsünün, tehlikeli araç kullandığı ihbarı üzerine, trafik ekipleri bölgede araştırma yaptı.

Aracın, 19. Sokak civarında olduğunu belirleyen ekipler, sürücüye "dur" ihtarında bulundu.

Ekiplerin ihtarına uymayan sürücü K.A, yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonrasında Bediüzzaman Bulvarı'nda yakalandı.

Polislere zorluk çıkartan sürücünün, alkolmetreyi üflemeyi reddettiği görüldü.

Ekipler, sürücüye 3 ayrı maddeden 4 bin 284 lira cezai işlem uyguladı.



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