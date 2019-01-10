Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli

Kahramanmaraş'ın 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Elbistan, Afşin, Andırın, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde yarın tüm okullar, tipi, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle tatil edildi.

