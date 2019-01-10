Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli

Kahramanmara\u015f'\u0131n 5 il\u00e7esinde olumsuz hava ko\u015fullar\u0131 nedeniyle e\u011fitime bir g\u00fcn ara verildi.\nAl\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Elbistan, Af\u015fin, And\u0131r\u0131n, Ekin\u00f6z\u00fc ve Nurhak il\u00e7elerinde yar\u0131n t\u00fcm okullar, tipi, so\u011fuk hava ve buzlanma nedeniyle tatil edildi.PARTNERTekme tokat birbirlerine girdilerAhmet Kaya m\u00fczikali seyirciyle bulu\u015ftuTRT Belgesel'in yeni yay\u0131n d\u00f6nemi ba\u015flad\u0131
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