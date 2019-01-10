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Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 00:38 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın 5 ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle perşembe günü okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın 5 ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle perşembe günü okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Kar yağışının ardından meydana gelen buzlanmalar ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Elbistan ilçelerinin tamamında Andırın ilçesinde ise Yeşilova bölgesindeki okullar ve Kastal Ortaokulu haricindeki tüm okullar 10 Ocak perşembe günü 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacak.

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