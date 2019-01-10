Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli

Kahramanmara\u015f'\u0131n 4 il\u00e7esinde olumsuz hava ko\u015fullar\u0131 nedeniyle e\u011fitime bir g\u00fcn ara verildi.\nAl\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Elbistan, Nurhak, Af\u015fin ve Ekin\u00f6z\u00fc il\u00e7elerinde yar\u0131n t\u00fcm okullar, tipi, so\u011fuk hava ve buzlanma nedeniyle tatil edildi.Sosyal medyay\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131ran Palu ailesi payla\u015f\u0131m\u0131!G\u00dcNCELLEME - Hatay'da uyu\u015fturucu operasyonuJunioshow'da cocuk mankenler podyuma \u00e7\u0131kt\u0131
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