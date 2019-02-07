Kahramanmaraş’ta eğitime ve ulaşıma kar engeli

Kahramanmaraş’ta dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verilirken, 64 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Kahramanmaraş kent merkezinde sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Kahramanmaraş’ın kuzey ilçeleri arasında yer alan Afşin, Göksun, Nurhak ve Çağlayancerit ilçe merkezlerinde 50 santimetreyi geçen kar nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Kar yağışı nedeniyle kapanan 64 kırsal mahalle yolunun açılması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.
Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde ise kar yağışı nedeniyle sürücüler güçlükle ilerliyor.
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