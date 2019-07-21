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Kahramanmaraş’ta elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 23:14 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta elektrikli bisikletle otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Trabzon Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında Mesut D.

Kahramanmaraş’ta elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta elektrikli bisikletle otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Trabzon Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında Mesut D. yönetimindeki 46 BD 235 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklette bulunan sürücü yere düşerken, kazazedelerin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerinde bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kahramanmaraş’ta elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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