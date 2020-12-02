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Kahramanmaraş’ta erkek cesedi bulundu

02.12.2020 13:55 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş’ta bir inşaat halindeki binanın yanında erkek cesedi bulundu.Olay, sabah saatlerinde Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi’ndeki inşaat halindeki binaya çalışmak için gelen elektrik işçisi, çalıştığı sırada binanın yanındaki boş arazide yatan birini gördü.

Kahramanmaraş’ta bir inşaat halindeki binanın yanında erkek cesedi bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi’ndeki inşaat halindeki binaya çalışmak için gelen elektrik işçisi, çalıştığı sırada binanın yanındaki boş arazide yatan birini gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından 30 yaşlarında olduğu belirlenen gencin hayatını kaybettiği ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.
Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Gencin ölüm nedeninin burada yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olayı anlatan inşaat işçisi Cemal Karaca, “Ben inşaat girişindeki nizamiyede bekliyordum, yukarıda çalışan bir elektrik işçimiz aşağıda bir kişinin yattığını gördüğünü söyledi. Durumu yetkililere bildirdik” dedi.

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