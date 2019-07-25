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Kahramanmaraş'ta erozyonla mücadele çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 19:18 | Son Güncelleme

Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş: - "Erozyon bölgesine diktiğimiz 1,5 milyon fidanla bir günde Türkiye'nin tükettiği oksijeni üretiyoruz"

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, "Erozyon bölgesine diktiğimiz 1,5 milyon fidanla bir günde Türkiye'nin tükettiği oksijeni üretiyoruz." dedi.

Altındaş, "Kahramanmaraş Yeşilkuşak Orman İçi Ağaçlandırma Erozyon Kontrolü Uygulama Projesi" kapsamında Ahir Dağı bölgesindeki Keklik Deresi'nde düzenlenen tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, 1972'de şiddetli sağanak neticesinde meydana gelen sel ve taşıdığı materyallerin Dereli köyünde mal ve can kaybına neden olduğunu hatırlattı.

Sel riski taşıyan Keklik Deresi'ni 4 yıllık çalışmanın neticesinde ağaçlandırarak Kahramanmaraş'a kazandırdıklarını dile getiren Altındaş, dere güzergahının yer aldığı 885 hektarlık alana 1,5 milyon fidan diktiklerini, bunun 260 bininin badem, 4 bininin ceviz, 50 bininin kuşburnu, 18 bininin mahlep, 12 bininin ahlat ve 1 milyon 156 bininin de sedir olduğunu söyledi.

Bir yetişkin orman ağacının 1 saatte 30-40 kişinin tükettiği oksijeni ürettiğine dikkati çeken Altındaş, şunları kaydetti:

"Erozyon bölgesine diktiğimiz 1,5 milyon fidanla bir günde Türkiye'nin tükettiği oksijeni üretiyoruz. O kadar büyük bir proje. Sadece orman ağacı da dikmiyoruz. Gelir getirici türler de dikiyoruz. Bu kapsamda 260 bin badem fidanı diktik. 10 sene sonra badem fidanlarıyla 80-100 milyon liralık gelir elde edilecek."

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal da 2002'den bu yana Türkiye'de orman varlığını AK Parti iktidarı olarak yüzde 4 artırdıklarını belirtti.

Öçal, çevrenin, ağacın, ormanın insanlara emanet olduğunu aktardı.

AK Parti Milletvekili İmran Kılıç ise ormanların önemine değindi.

Daha sonra erozyon sahasına çam fidanı dikildi.

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Anahtar Kelimeler:
Erozyon Kahramanmaraş orman

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