Kahramanmaraş'ta eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde eski eşini çocuğunu almaya gittiği okulun önünde silahlı saldırı sonucu öldürdüğü, kadının kocasını da yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Ahmet Doğuç, öldürülen Aslı Yıldız Güçlü'nün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti tarafından dinlenen tanıklar, Güçlü'nün velayeti kendisinde olan çocukları Y.A.D'yi okuldan almaya eşiyle birlikte gelmesinin Doğuç'ta kızgınlığa neden olduğunu ve olayı bu nedenle işlemiş olabileceğini anlattı.

Sanık Ahmet Doğuç da kızı Y.A.D’nin Güçlü ve eşi Asef Güçlü tarafından okuldan alınmasının kendisinde huzursuzluğa neden olduğunu, aracılarla haber göndermesine rağmen uyarılarının dikkate alınmaması sonucunda durumun bu şekilde sonuçlandığını söyledi.

Sanık ile Güçlü'nün 8 yaşındaki kızları Y.A.D’nin ifadesi ise mahkeme heyeti tarafından salondakilerin çıkartılmasının ardından alındı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, taraflarla ilgili başka herhangi bir ceza soruşturması veya kovuşturması olup olmadığı hususlarının araştırılması için duruşmayı 9 Ocak 2020'ye erteledi.