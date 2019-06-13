Kahramanmaraş'ta ev sahibi olanların mutluluk gözyaşı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Kahramanmaraş'ta emekliler için yapacağı 624 konutun hak sahiplerini kura ile belirledi. Kurada isimleri çıkan emekliler ve yakınları mutluluktan gözyaşı döktü. TOKİ'nin merkez Dulkadiroğlu ilçesine yapacağı 624 konut için 2 bin 872 kişi başvurunca, hak sahiplerini belirlemek için Osman Sayın Spor Salonu'nda kura töreni yapıldı. Salonu tamamen dolduran emekli ve yakınları kura çekimini heyecanla izledi. Noter tarafından çekilen kurada isimleri çıkanlar büyük mutluluk yaşarken, bazıları mutluluktan gözyaşlarına boğuldu. KÜÇÜK: O KADAR SEVİNÇLİYİM Kİ BİR EVİM OLDU Kurada ismi çıktıktan sonra gözyaşlarına hakim olamayan 3 çocuk annesi Elif Küçük (53), 31 yıldır kirada oturduğunu, işçi emeklisi eşi Halil Küçük'ün bir süre önce vefat etmesiyle kayınbabasının evine yerleştiğini söyledi. Ev sahibi olmayı çok arzuladığını, onun için TOKİ'ye başvurduğunu belirten Küçük, "Çok sevindim. Yıllarca kiralarda gezdim. Kayınbabamın evinde oturuyordum. O kadar sevinçliyim ki bir evim oldu" dedi. KARATAŞ: 35 YILDIR KİRACIYIM Kurada ismi çıkanlardan işçi emeklisi Azmi Karataş (69) ise aylık kirası 500 lira olan bir evde oturduğunu söyledi. Kura çekimine eşi Zeynep Karataş ile gelen 2 çocuk babası Karataş, "35 yıldır kirada oturuyorum. 28 yıl bir fiil çalıştım ama bir ev sahibi olamadım. Allah'a şükürler olsun şimdi ev sahibi oldum. Yıllardan beri ev istiyordum şimdi oldu. Çok mutluyum. O kadar sevinçliyim ki şu anda duygularımı kelimelerle ifade edemem. Çünkü doğuştan beri evsizim, hiçbir zaman evim olmadı, kiralarda sürünüyordum. Allah'a şükür ev sahibi oldum. Çok mutluyum" diye konuştu. Torunu ile geldiği spor salonundan ev sahibi olarak çıkan Günay Haybarlık da (55) mutluluktan gözyaşı döktü. Mirasçı malında oturduğu için eve çok ihtiyacı olduğunu belirten ve bir süre önce eşi vefat eden 3 çocuk annesi Haybarlık, kurada ismi çıktığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Kurada ismi çıkanlardan Ömer Faruk Kalan (54) ise 29 yıldır kirada yaşadığını belirterek, "Allah'a şükürler olsun çıktı bana. Allah'ım olmayanlara da nasip eylesin, devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi. 59 yaşındaki Seher Saluk da kurada ismi çıkınca ilk başta inanamadığını belirterek, "Çok sevindim, inanamadım. Bütün sevdiklerime 'Dua edin' demiştim. İnşallah onların duasıyla çıktı çok şükür" dedi. 488 LİRADAN BAŞLAYAN TAKSİTLERLE Kura ile hak sahipleri belirlenen konutların 624 konutun 500 2+1, 124'ü 3+1 olacak. Bürüt 113 metrekare şeklinde inşa dilecek 3+1 evler ortalama 214 bin liradan, bürüt 77 metrekare olarak inşa edilecek 2+1 konutlar ise ortalama 146 bin liradan satılacak. Konutların taksitleri en düşük 488 lira, en yüksek bin 610 lira olacak ve emeklilere 240 aya varan vadelerle satılacak.

