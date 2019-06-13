HABER

Kahramanmaraş'ta ev sahibi olanların mutluluk gözyaşı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 16:51 | Son Güncelleme

TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Kahramanmaraş'ta emekliler için yapacağı 624 konutun hak sahiplerini kura ile belirledi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Kahramanmaraş'ta emekliler için yapacağı 624 konutun hak sahiplerini kura ile belirledi. Kurada isimleri çıkan emekliler ve yakınları mutluluktan gözyaşı döktü. TOKİ'nin merkez Dulkadiroğlu ilçesine yapacağı 624 konut için 2 bin 872 kişi başvurunca, hak sahiplerini belirlemek için Osman Sayın Spor Salonu'nda kura töreni yapıldı. Salonu tamamen dolduran emekli ve yakınları kura çekimini heyecanla izledi. Noter tarafından çekilen kurada isimleri çıkanlar büyük mutluluk yaşarken, bazıları mutluluktan gözyaşlarına boğuldu. KÜÇÜK: O KADAR SEVİNÇLİYİM Kİ BİR EVİM OLDU Kurada ismi çıktıktan sonra gözyaşlarına hakim olamayan 3 çocuk annesi Elif Küçük (53), 31 yıldır kirada oturduğunu, işçi emeklisi eşi Halil Küçük'ün bir süre önce vefat etmesiyle kayınbabasının evine yerleştiğini söyledi. Ev sahibi olmayı çok arzuladığını, onun için TOKİ'ye başvurduğunu belirten Küçük, "Çok sevindim. Yıllarca kiralarda gezdim. Kayınbabamın evinde oturuyordum. O kadar sevinçliyim ki bir evim oldu" dedi. KARATAŞ: 35 YILDIR KİRACIYIM Kurada ismi çıkanlardan işçi emeklisi Azmi Karataş (69) ise aylık kirası 500 lira olan bir evde oturduğunu söyledi. Kura çekimine eşi Zeynep Karataş ile gelen 2 çocuk babası Karataş, "35 yıldır kirada oturuyorum. 28 yıl bir fiil çalıştım ama bir ev sahibi olamadım. Allah'a şükürler olsun şimdi ev sahibi oldum. Yıllardan beri ev istiyordum şimdi oldu. Çok mutluyum. O kadar sevinçliyim ki şu anda duygularımı kelimelerle ifade edemem. Çünkü doğuştan beri evsizim, hiçbir zaman evim olmadı, kiralarda sürünüyordum. Allah'a şükür ev sahibi oldum. Çok mutluyum" diye konuştu. Torunu ile geldiği spor salonundan ev sahibi olarak çıkan Günay Haybarlık da (55) mutluluktan gözyaşı döktü. Mirasçı malında oturduğu için eve çok ihtiyacı olduğunu belirten ve bir süre önce eşi vefat eden 3 çocuk annesi Haybarlık, kurada ismi çıktığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Kurada ismi çıkanlardan Ömer Faruk Kalan (54) ise 29 yıldır kirada yaşadığını belirterek, "Allah'a şükürler olsun çıktı bana. Allah'ım olmayanlara da nasip eylesin, devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi. 59 yaşındaki Seher Saluk da kurada ismi çıkınca ilk başta inanamadığını belirterek, "Çok sevindim, inanamadım. Bütün sevdiklerime 'Dua edin' demiştim. İnşallah onların duasıyla çıktı çok şükür" dedi. 488 LİRADAN BAŞLAYAN TAKSİTLERLE Kura ile hak sahipleri belirlenen konutların 624 konutun 500 2+1, 124'ü 3+1 olacak. Bürüt 113 metrekare şeklinde inşa dilecek 3+1 evler ortalama 214 bin liradan, bürüt 77 metrekare olarak inşa edilecek 2+1 konutlar ise ortalama 146 bin liradan satılacak. Konutların taksitleri en düşük 488 lira, en yüksek bin 610 lira olacak ve emeklilere 240 aya varan vadelerle satılacak.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Büyükşehir Belediyesi mal ve hizmet alım ihalelerini canlı yayınlamayı sürdürüyorBüyükşehir Belediyesi mal ve hizmet alım ihalelerini canlı yayınlamayı sürdürüyor
Jandarma tarihinde rekor! İlk kez geçildiJandarma tarihinde rekor! İlk kez geçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor

Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Burak Yılmaz transfer kararını verdi!

Burak Yılmaz transfer kararını verdi!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jandarma tarihinde ilk kez bin 7 tim görev yapıyor

Jandarma tarihinde rekor! İlk kez geçildi

Hrant Dink davasında yeni gelişme!

Hrant Dink davasında yeni gelişme!

Doğa harikası üzerine asansör

Bu görüntüye tepki yağdı! Doğa harikasının üzerinde...

3 kişi marketin önüne tuvaletini yapıp, karpuz çaldı!

Marketin önüne tuvaletini yapıp, karpuz çaldılar!

Yeni askerlik sitemiyle ilgili yeni açıklama: Bazı revizeler söz konusu

'Yeni askerlik sisteminde bazı revizeler söz konusu'

İsmail Küçükkaya'dan 'zorunlu duyuru': Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.