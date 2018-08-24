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Kahramanmaraş'ta ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 12:34 | Son Güncelleme

Dulkadiroğlu ilçesinde apartmanın 9. katındaki dairede çıkan yangın hasara neden oldu

Kahramanmaraş'ta apartman dairesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi Doğukent Sitesi'ndeki apartmanın 9. katında bulunan Timuçin Yaşar Maraşlıoğlu'na ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ev sahipleri ve komşuların çabasına rağmen söndürülemeyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangının, şarja takılan oyuncağın alev alması sonucu çıktığı öne sürüldü.

Yangında daire kullanılamaz hale gelirken evdeki Kur'an-ı Kerim'in zarar görmemesi dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
apartman Kahramanmaraş Kur'an-ı Kerim yangın

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