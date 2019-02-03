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Kahramanmaraş'ta ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 11:46 | Son Güncelleme

Bir apartmanın dördüncü katında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta bir apartmanın dördüncü katında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katında Milcan K'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişiden birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Söndürülen yangın, evde maddi hasara neden olurken, yangında çıkış nedeniyle ilgili itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

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