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Kahramanmaraş'ta fabrika yangını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 19:29 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çıkan duman şehrin birçok noktasından görülürken, yangına Kahramanmaraş Büyükşehir İtfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü itfaiyesi müdahale ediyor.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Kırım Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nca fabrika çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının kısa sürede büyümesi nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri de fabrikaya sevk edildi.

Havadan yangın söndürme helikopterinin de müdahale ettiği yangının kontrol altına almak için ekiplerin çalışması devam ediyor.

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