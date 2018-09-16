Kahramanmaraş'ta fabrika yangını (2)

DUMANDAN ETKİLENELER HASTANEYE KALDIRILDI

Kahramanmaraş'ta, fabrikada çıkan yangında bazı işçilerin dumandan etkilenip, hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ekiplerin yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

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