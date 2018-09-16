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Kahramanmaraş'ta fabrika yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 19:12 | Son Güncelleme

DUMANDAN ETKİLENELER HASTANEYE KALDIRILDI Kahramanmaraş'ta, fabrikada çıkan yangında bazı işçilerin dumandan etkilenip, hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kahramanmaraş'ta fabrika yangını (2)

DUMANDAN ETKİLENELER HASTANEYE KALDIRILDI
Kahramanmaraş'ta, fabrikada çıkan yangında bazı işçilerin dumandan etkilenip, hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ekiplerin yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

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Kahramanmaraş'ta fabrika yangını (2)Kahramanmaraş'ta fabrika yangını (2)Kahramanmaraş'ta fabrika yangını (2)Kahramanmaraş'ta fabrika yangını (2)

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