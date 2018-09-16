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Kahramanmaraş'ta fabrika yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 21:15 | Son Güncelleme

DUMANDAN ETKİLENELER HASTANEYE KALDIRILDI Kahramanmaraş'ta, fabrikada çıkan yangında bazı işçilerin dumandan etkilenip, hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

DUMANDAN ETKİLENELER HASTANEYE KALDIRILDI

Kahramanmaraş'ta, fabrikada çıkan yangında bazı işçilerin dumandan etkilenip, hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ekiplerin yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

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Kahramanmaraş'ta fabrika yangını (3)Kahramanmaraş'ta fabrika yangını (3)
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