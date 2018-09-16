Kahramanmaraş'ta fabrika yangını (3)

YANGIN DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın devam ediyor. Yangına, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 10 araç ve 50 personel ile müdahale edilirken, Orman Bölge Müdürlüğü de helikopterle destek veriyor. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalede zorlandığı yerlerde ise iş makineleri devreye girerek duvarları yıkıyor.

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