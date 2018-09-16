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Kahramanmaraş'ta fabrika yangını (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 19:57 | Son Güncelleme

YANGIN DEVAM EDİYOR Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta fabrika yangını (3)

YANGIN DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın devam ediyor. Yangına, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 10 araç ve 50 personel ile müdahale edilirken, Orman Bölge Müdürlüğü de helikopterle destek veriyor. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalede zorlandığı yerlerde ise iş makineleri devreye girerek duvarları yıkıyor.

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Kahramanmaraş'ta fabrika yangını (3)Kahramanmaraş'ta fabrika yangını (3)Kahramanmaraş'ta fabrika yangını (3)

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