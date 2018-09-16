Kahramanmaraş'ta fabrika yangını (4)

YANGIN 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Kahramanmaraş'ta, saat 18.00 sıralarında tekstil fabrikasında çıkan yangına çok sayıda ekip müdahale etti. Ekiplerin 3 saat süren çabasıyla kontrol altına alınan yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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