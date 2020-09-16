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Kahramanmaraş’ta FETÖ hükümlüsü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 19:03 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta FETÖ’den 7 yıl 6 ay ceza ile aranan zanlı saklandığı adreste yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranması bulunan E.A.

Kahramanmaraş’ta FETÖ’den 7 yıl 6 ay ceza ile aranan zanlı saklandığı adreste yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranması bulunan E.A. il merkezinde saklandığı tespit edilen adreste yakalandı. Yakalanan kişinin eski tarihte örgütle iltisaklı bir kurumda çalıştığı ve silahlı terör örgütü üyesi olmaktan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olduğu öğrenildi.
E.A. gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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