Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen FETÖ operasyonunda hakkında 7 yıl 6 ay ceza ile aranan örgüt üyesi saklandığı adreste yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, firari Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmaktan aranan bir kişi için çalışma başlattı. Ekipler, il merkezinde bir adreste yaptığı aramada terör örgütü üyesi olmaktan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olduğu belirlenen Halil K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

